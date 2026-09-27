Москва27 сен Вести.Отказ европейской цивилизации от христианских ценностей и веры в Бога ведет к утрате ею своей идентичности и постепенному замещению другими религиозными традициями.

Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев

По его мнению, процесс закрытия храмов из-за отсутствия прихожан является показателем глубокого кризиса европейской цивилизации.

В какой-то момент, несколько сот лет назад, человек пришел к убеждению, что он может сам все без Бога и он сам себе Бог. Мы прошли через это в гораздо более страшных формах, когда 70—100 лет назад наших бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек, верующих просто изгоняли из храмов. То, что происходит сегодня в России, это радует сердце, потому что самое главное, чтобы в храмах были люди. На Западе уже давно в Европе этот факт широко известный: храмы закрываются и одновременно в западных городах строятся мечети. Религиозность населения Западной Европы - она никуда не уходит. Уничтожается христианская религиозность, и ее заменяет мусульманская религиозность. Отказываясь от Христа, европейцы практически меняют свою цивилизационную принадлежность и становятся совершенно другими людьми. То есть христианская цивилизация скукоживается заявил Перевезенцев

Настоятель Введенского храма г. Кашире иерей Валерий Сосковец добавил, что для того чтобы храмы новые появлялись, нужно существующие храмы наполнять людьми.

Потому что Бог настолько подает возможность нам как бы расти вширь, насколько мы растем вглубь и ввысь заявил иерей

Ранее священник Владислав Береговой назвал православные обители, где в первую очередь надо побывать начинающему паломнику. По его словам, необходимо обязательно посетить старинные монастыри Русского Севера и крупнейшие лавры - Троице-Сергиеву и Александро-Невскую. Святые места есть в каждой епархии, в том числе и в Белоруссии, но важнейшими остаются крупнейшие лавры и островные обители.