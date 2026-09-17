Священник Береговой: любой паломник должен побывать в лаврах и северных обителях

Священник назвал православные обители, где надо побывать начинающему паломнику Священник Береговой: любой паломник должен побывать в лаврах и северных обителях

Москва17 сен Вести.Начинающие паломники должны обязательно посетить старинные монастыри Русского Севера и крупнейшие лавры - Троице-Сергиеву и Александро-Невскую, рассказал изданию "Абзац" священник Владислав Береговой.

По его словам, святые места есть в каждой епархии, в том числе и в Белоруссии, но важнейшими остаются крупнейшие лавры и островные обители.

...У нас есть крупнейшие лавры – Троице-Сергиева, Александро-Невская. Есть Соловецкий монастырь, Валаам, Свято-Матронушкин Покровский монастырь заявил священник

Он отметил, что для москвичей "обязательным минимумом" являются Донской, Данилов и Новодевичий монастыри.

Священник добавил, что в столице действуют десятки обителей, которые необходимо посетить каждому.

Если посещать хотя бы по одной обители в неделю, всей жизни едва хватит, чтобы объехать этот список добавил священник

В Москве с 15 по 20 сентября доступен для поклонения ковчег с мощами святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя. В РПЦ сообщали, что мощам поклонились более 51 тысячи человек.