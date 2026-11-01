Пушков заявил, что в Польше идет борьба за будущее Европы

Пушков: в Польше и других странах Европы идет схватка за будущее Пушков заявил, что в Польше идет борьба за будущее Европы

Москва1 ноя Вести.По всей Европе идет схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями за будущее Европы, это происходит и в Польше.

Об этом член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

Польское противостояние — выражение общеевропейской тенденции. По всей Европе разворачивается схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями — схватка за будущее Европы написал Пушков

В европейских странах люди изгнали из своей жизни Бога, поэтому протесты в Европе стали проявлением страшного суда, заявил ранее митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.