Москва1 нояВести.По всей Европе идет схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями за будущее Европы, это происходит и в Польше.
Об этом член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.
Польское противостояние — выражение общеевропейской тенденции. По всей Европе разворачивается схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями — схватка за будущее Европынаписал Пушков
В европейских странах люди изгнали из своей жизни Бога, поэтому протесты в Европе стали проявлением страшного суда, заявил ранее митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.