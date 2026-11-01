Филиппо поддержал протестующих у КС в Польше и призвал страну выйти из ЕС Филиппо поддержал протестующих у Конституционного трибунала в Польше

Москва1 ноя Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который баллотируется в президенты республики, поддержал участников неутихающих протестов у здания Конституционного суда в Польше. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Польский народ день и ночь стоит лагерем у Конституционного суда, чтобы предотвратить проевропейский государственный переворот! говорится в публикации

Французский политик также выступил с призывом к Франции и Польше выйти из состава Евросоюза: он опубликовал слова Frexit и Polexit, созданные по аналогии с Brexit – именно так назвали процесс прекращения членства Великобритании в ЕС.