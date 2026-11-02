Экс-премьер Польши Моравецкий: события вокруг КС могут привести к войне

Экс-премьер Польши: конфликт вокруг Конституционного суда грозит кровопролитием Экс-премьер Польши Моравецкий: события вокруг КС могут привести к войне

Москва2 ноя Вести.Из-за событий, происходящих вокруг Конституционного суда, Польша по сути оказалась на "переломном этапе истории". Давление на систему правосудия грозит общественным расколом, последствия могут быть непредсказуемыми. Об этом заявил ИС "Вести" польский политик, сторонник партии "Право и Справедливость", бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Правительство, руководимое леволиберальной партией "Гражданская коалиция", попыталось отстранить от исполнения обязанностей двух судей, добиться их привлечения к уголовной ответственности. Оппозиционная партия "Право и Справедливость" считает их действия незаконными. Ситуация может спровоцировать в стране раскол, указал экс-премьер.

Мы находимся на переломном этапе истории. [В стране] может пролиться кровь. Это может привести к гражданской войне. Вооруженные до зубов подразделения полиции штурмуют Конституционный трибунал. Это напоминает сцены, которые можно увидеть в Центральной Африке сказал Моравецкий



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