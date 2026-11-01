Москва1 нояВести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, выдвинувший свою кандидатуру в президенты страны, обвинил Еврокомиссию во вмешательстве во внутренние дела Польши в свете событий вокруг Конституционного суда в Варшаве.
В соцсети Х политик указал на явное вмешательство и заявил, что "ЕС управляет всем".
Если Европейская комиссия хотела показать, что именно она стоит за этим государственным переворотом, то лучше и придумать не могла!написал он
Ранее Филиппо поддержал участников неутихающих протестов у здания Конституционного суда в Польше. Он также призвал Париж и Варшаву выйти из состава ЕС.