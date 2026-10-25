Москва25 окт Вести.Основной причиной погромов во Франции является глубокая духовная и образовательная деградация маргинализированной молодежи, чья неспособность к самовыражению и отсутствие культурной идентичности делают их легкой добычей для радикальных манипуляций. Об этом заявил ИС "Вести" клирик собора святого Александра Невского в Париже, протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий.

Духовная основа погромов во Франции — это безрелигиозность фактически. Даже если они чаще всего мусульмане по рождению, они не образованы в этом. И ими манипулируют всякие джихадисты и так далее. Потому что люди без образования, и получается, что эта бездуховность, она прорывается, идет на взрыв, который мы видим на улице, потому что людям не дают выразить себя. А они этого сделать даже не способны, потому что они даже не говорят по-французски, они говорят на каком-то смеси французского с арабским или африканским. И у них очень суженный словарный запас. И поэтому человек не способен выразить свою мысль. Так что это большая катастрофа сказал протодиакон

Во Франции не утихают массовые протесты, начавшиеся еще в сентябре с выступления школьников. 17 октября, по оценке организаторов, на улицы вышли около 800 тысяч человек. В ряде городов демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, погромами магазинов, поджогами автомобилей и зданий мэрий. Что стало причиной беспорядков с тысячами задержанных — в материале ИС “Вести”.

Ранее французские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в нескольких местах в департаменте Ивелин. Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения. Позднее погибший был опознан. Им оказался 26-летний боец ММА Пенго Боссио Ванги.