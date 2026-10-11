Москва11 окт Вести.Клирик храма Благовещения Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван в интервью ИС "Вести" заявил, что локальные протесты из-за нехватки финансирования образования во Франции переросли в масштабное политическое движение лишь потому, французское общество просто устало от политики властей, которые предпочитают отправлять деньги на Украину, а не вкладывать их в свое образование.

Во Франции продолжаются уличные протесты школьников, недовольных условиями обучения. Их уже сравнивают со "студенческой революцией" 1968 года и даже с Великой революцией 1789 года.

Эти волнения, они возникают периодически. И, как обычно, все началось с маленького бунта где-то в провинциальной школе. И это было актуально, потому что это связано было с материальным обеспечением этой школы, а потом к этим бунтам подключились ребята из обеспеченных школ, потом пришли взрослые, профсоюзы подтянулись, у них есть свои интересы, и все это уже переросло далеко за рамки какого-то недовольства какими-то школами. И на сегодняшний день звучат уже политические призывы. Проблемы такие: почему у детей не хватает денег на образование? Почему уже одна только Франция отправила сотни миллиард евро на конфликт на Украине? Неужели это так актуально для французских школьников, чтобы украинские снаряды летели в Россию? Если объективно, им это неинтересно, и понятно, что это тоже будет вызывать протест до тех пор, пока не положат этому конец заявил протоиерей Василий Гелеван

Ранее сообщалось, что работа 375 школ и лицеев по всей Франции нарушена из-за продолжающихся протестов и беспорядков учащихся.