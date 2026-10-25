Москва25 окт Вести.Неудачная интеграция иммигрантов из бывших колоний во французское общество привела к их социальной изоляции и превращению в инструмент политических манипуляций, дестабилизирующих страну. Об этом ИС "Вести" рассказал клирик собора святого Александра Невского в Париже, протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий.

Он подчеркнул, что текущая ситуация во Франции обусловлена комплексом исторических факторов и кризисом духовных ценностей.

С пятидесятых годов прошлого века Франция нуждалась в рабочих руках, и страна пригласила из Северной Африки сначала, потом из Центральной Африки людей из своих бывших колоний. А потом те стали плодиться, но стали жить в гетто. Они не стали внедряться во французское общество, а стали жить в гетто. И французское общество не оказалось способным дать им духовную основу и как-то включить ее в свою французскую культуру. Они оказались в таком глупом положении, что, когда они возвращаются к себе на Родину, их там их не считают за своих и во Франции тоже их не считают за своих. У них гражданство есть, все права. Это фактически бедные люди, ими манипулируют разные политические силы для того, чтобы достигнуть своих целей и довести Францию до какого-то экономического и политического кризиса пояснил отец Иоанн

Он также рассказал, что собор святого Александра Невского не был затронут демонстрациями, потому что они проходили в восточной части Парижа, а собор находится в западной - благополучной и богатой зоне города. Там избегают давать разрешения на демонстрации, потому что там живут дипломаты, самые богатые люди, депутаты, члены правительства, которые не любят, когда перед их окнами происходит "базар".

Во Франции не утихают массовые протесты, начавшиеся еще в сентябре с выступления школьников. 17 октября, по оценке организаторов, на улицы вышли около 800 тысяч человек. В ряде городов демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, погромами магазинов, поджогами автомобилей и зданий мэрий. Что стало причиной беспорядков с тысячами задержанных — в материале ИС “Вести”.

Ранее сообщалось, что власти Франции намерены привлечь 70 тысяч полицейских для охраны правопорядка на предстоящих протестах в выходные.