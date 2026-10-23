Москва23 окт Вести.Волна протестов в Европе показывает агонию ее либерального порядка, заявил британский журнал The Economist.

По мнению журналистов, главными причинами протестов, которые охватывают все больше государств Европы, стали высокие расходы на жизнь, низкое качество государственных услуг, дорогое топливо.

Агония либеральной Европы… Во Франции… насилие, которое в минувшие выходные устроили по всей стране участники беспорядков в капюшонах и масках, было необычайно масштабным. Протесты также вспыхнули в Бельгии, Италии и Португалии. На приближающихся выборах – сначала в Испании в следующем месяце, затем во Франции и Польше в следующем году – избиратели, похоже, готовы наказать умеренные партии говорится в публикации

На фоне нарастающих проблем умеренные политики, контролирующие ряд правительств Европы, начали терять популярность, в то время как радикалы левого и правого толка, наоборот, набирать ее.

Вместо того чтобы решать эти проблемы, центристы, похоже, исчерпали свои идеи… Сегодня центристы жмутся друг к другу в поисках защиты, тогда как вся политическая энергия сосредоточена на флангах. Согласно опросам, более 80% французов пессимистично смотрят в будущее, особенно в том, что касается экономики. Мерц крайне непопулярен и может лишиться должности пишет журнал

В случае, если европейские центристы не смогут предотвратить "погружение в раздоры" собственных стран, они рискуют потерять власть, предупредили авторы статьи.

Если их страны погрузятся в раздоры, они потеряют власть. Если они потеряют власть, Европейский союз окажется в тупике, пока остальной мир будет стремительно двигаться вперед. Если рынки государственных облигаций парализует, финансовое заражение может распространиться дальше подытожило издание

Ранее Politico предрекло Европе новую волну масштабных протестов в ближайшие месяцы. В пример журналисты привели Италию, Грецию и Испанию, где начались демонстрации и забастовки из-за социальных и экономических проблем.