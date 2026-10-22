Москва22 окт Вести.Массовые протесты и беспорядки могут захлестнуть Европу в ближайшие месяцы, пишет издание Politico. Причиной станет недовольство молодежи ценами на жизнь.

В качестве примера журналисты приводят Италию, где разрастается забастовка дальнобойщиков, недовольных ценами на топливо. Премьер-министр Джорджа Мелони обещает представить пакет мер по борьбе со стоимостью дизеля. Однако уже в ближайшую субботу водители снова выйдут на акции протеста.

Масштабные митинги проходят и в Греции – участники требуют вкладывать больше денег в образование и обеспечить безопасность школ.

Во Франции президент Эммануэль Макрон созвал в четверг в Елисейском дворце министров и руководителей правоохранительных органов, чтобы попытаться предотвратить повторение хаоса, который потряс весь мир. Тем не менее на 24 октября запланированы новые акции протеста пишет издание

Кроме того, 11 ноября намечается первая за 15 лет всеобщая забастовка в Испании. Основная причина – недоступность жилья.