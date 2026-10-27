Около 20 тысяч россиян могут быть в странах Европы, где идут протесты

Названо число россиян, которые могут быть в охваченных протестами странах Европы Около 20 тысяч россиян могут быть в странах Европы, где идут протесты

Москва27 окт Вести.Около 20 тысяч российских граждан могут находиться в охваченных протестами европейских странах. Такие данные привел Telegram-канал SHOT.

До 20 тысяч россиян могут находиться в эпицентре протестов и беспорядков в Европе говорится в публикации

В материале сказано, что из-за демонстраций в туристических районах перекрывают улицы, закрывают станции метро и магазины, а правоохранители применяют слезоточивый газ и водометы.

Кроме того, в публикации приведены рекомендации избегать мест массового скопления людей и заранее проверять маршруты.

В середине сентября во Франции вспыхнули протесты старшеклассников, недовольных ситуацией с образованием. В итоге к участникам демонстраций присоединились граждане, недовольные повышением цен.

В Испании протесты начались в конце сентября. Основные требования касались жилищного кризиса и пенсионной системы.

17-18 октября акции протестов прошли в Италии из-за роста цен, стоимости топлива и налогов, а также проблем в сферах образования и здравоохранения.

В Албании в октябре прошла серия протестов, участники которых, в частности, потребовали отставки премьера Эди Рамы, но тот отказался покидать пост.

Кроме того, в октябре в Брюсселе (Бельгия) прошла демонстрация против социально-экономической политики.