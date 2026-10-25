Соловьёв назвал проходящие в Европе протесты гражданской войной Соловьёв высказался о массовых протестах в Европе, назвав их гражданской войной

Москва25 окт Вести.Солдаты на улицах итальянских городов, которые борются против собственных граждан, около полумиллиона протестующих во Франции – все это является признаками гражданской войны в Европе. Такое мнение высказал Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, простые европейцы своими действиями пытаются показать правительствам, что те "довели процветающую Европу до абсолютно уничижительного состояния".

Вообще вдумайтесь, солдаты на улицах Милана и Рима, которые борются с гражданами Италии, которые вышли, чтобы сказать, что они ненавидят Италию, презирают все, что там происходит и которые меньше всего на свете хотят быть итальянцами, хотя им раздали паспорта. Армия, которая давит собственный народ заявил Соловьёв

Та жестокость, с которой представители силовых структур и армии разбираются с местными жителями, нельзя не назвать гражданской войной, отметил телеведущий.

При этом та жестокость, с которой расправляются на улицах. Послушайте, что это, как не гражданская война? И на этом фоне что заявляет Европа? Европа заявляет главное, что виноваты в этом американские политики, которые неизвестно что говорят, поддерживают правых, и виновата в этом Россия. Поэтому, что мы (Европа. – Прим. ред.) должны сделать? Мы должны поддерживать Зеленского и украинскую армию добавил он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удивился заявлениям, будто протесты в Европе назвали результатом работы администрации США.