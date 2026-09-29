Михалков назвал чайлдфри и сатанизм основой современной западной культуры Михалков: чайлдфри и сатанизм стали основой западной культуры

Москва29 сен Вести.Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков назвал сатанизм, антихристианство и культ смерти основой современной западной культуры. Об этом он заявил на пресс-конференции в Чите.

Культура прежде всего отражает отношение человека к окружающему миру и его представления о добре и зле, сказал Михалков, отметив, что сегодня эти ориентиры сегодня сместились.

Чайлдфри, квадроберство, ЛГБТ-сообщество, Хеллоуин как праздник страха и смерти, церковь сатанинская. Все это вместе взятое является сегодня основой того, что называется современной западной культурой указал режиссер

Он также добавил, что позиция католической церкви по вопросу однополых отношений противоречит христианским заповедям. Россия же, подчеркнул Михалков, постепенно избавляется от влияния "морока" западной культуры.

Ранее Михалков заявил, что западные ценности, которые навязывали России после развала СССР, чужды нашему народу.