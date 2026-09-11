В "Грамоте.ру" рассказали о написании имен собственных в обобщенном значении Слово "Шумахер" в обобщенном значении по-прежнему пишется с заглавной буквы

Москва11 сен Вести.В пресс-службе портала "Грамота.ру" рассказали ТАСС, что слово "Шумахер", недавно внесенное в словари как обозначение лихача-гонщика, по-прежнему будет писаться с заглавной буквы.

Орфографическая норма сохранять прописную букву в этих случаях сложилась в практике письма и закреплена правилами. Поэтому Ломоносов писал, что "может собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать", а Пушкин - что "мы все глядим в Наполеоны". Имя собственное Шумахер, как и Золушка, Хлестаков, Плюшкин, Цицерон, употребляясь в переносном, обобщенном значении носителя свойств, сохраняет прописную букву отметили в сообщении

Там также отметили, что фамилии начинают писать со строчной буквы спустя много лет или даже веков с момента установления традиции такого употребления, как в случаях со словами "ловелас", "хулиган", "меценат".