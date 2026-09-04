Авторы словаря "Академос" добавили статьи с именами Джеймса Бонда и Штирлица

Имена культовых персонажей внесли в словарь Института Виноградова Авторы словаря "Академос" добавили статьи с именами Джеймса Бонда и Штирлица

Москва4 сен Вести.Орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН "Академос" дополнен статьями с именами таких известных персонажей, как Джеймс Бонд, Штирлиц и Василий Теркин, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Уточняется, что авторы словаря скорректировали старые и добавили новые статьи с именами персонажей сказок, мифов, былин и литературных произведений​​​.

Так, в "Академос" введены новые статьи имен персонажей, такие как "Василий Теркин", "Джеймс Бонд", "папа Карло", "человек в футляре", "Штирлиц", "царь Берендей", "царь Дадон", "птица Рух", "курочка ряба", "крокодил Гена", "Ходжа Насреддин" и другие написали в агентстве

Среди скорректированных оказались "Зайка-Зазнайка" и "Муха-Цокотуха": теперь они пишутся с прописными буквами в обеих частях (было "Зайка-зазнайка" и "Муха-цокотуха").

Отдельного внимания заслуживают статьи, посвященные образованным от имен персонажей прилагательным и существительным, таким как "артуриана", "бармалейский", "бондовский", "джеймс-бондовский", "собакевический" и "собакевичский".