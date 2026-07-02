Букеровскую премию переименуют в честь миллиардеров из Вологды Букеровскую премию переименуют в честь семьи Бухман

Москва2 июл Вести.Международная Букеровская премия будет носить фамилию миллиардеров из Вологды Игоря и Дмитрия Бухманов после заключения сделки о финансировании. Об этом говорится на сайте премии.

Предприниматели являются сооснователями благотворительной организации Bukhman Philanthropies. В рамках достигнутых договоренностей организация взяла на себя обязательство финансировать премию в течение следующих 10 лет.

Как рассказали организаторы, призовой фонд будет увеличен в два раза – до 100 000 фунтов стерлингов (почти 10,4 миллиона рублей).

Букеровская премия представляет собой самую престижную премию англоязычной литературы, которую вручают с 2005 года.

Игорь Бухман - сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix, выходец из Вологды и миллиардер. Вместе с братом Дмитрием он занялся разработкой игр в 2001 году, когда оба жили в Вологде.