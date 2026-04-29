Луговой заявил, что западные элиты пойдут на все ради сохранения власти Депутат Луговой: англосаксы сделают все, чтобы не упустить свое лидерство

Москва29 апр Вести.Англосаксы сделают все, чтобы "не упустить свое лидерство". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, сообщает ИС "Вести".

По словам депутата, 300 лет политика западных элит строилась "на грабеже, разбое, расизме и фашизме". И каждый раз англосаксы придумывали объяснения и оправдания своим поступкам на разных уровнях. В том числе это нашло отражение в литературе. Луговой привел в пример "Бремя белого человека" английского поэта Редьярда Киплинга, посвященное завоеванию Филиппин.

Сначала Киплинг - "Бремя белого человека". Мол, надо "оцивилизовывать" тех людей, живущих как полузвери, надо им помогать, как-то развивать и двигаться. Хотя это был неприкрытый расизм, который потом перерождался в геноцид сказал Луговой

В XX веке западные элиты объясняли свои действия в разных странах стремлением привить "демократические ценности", отметил он.

Мир сейчас спасает Россия. Именно в 2022 году, когда мы начали специальную военную операцию, показали всему миру и Западу, что мы терпеть это не будем. И, действительно, за последние четыре года те изменения, которые произошли на международной арене, включая БРИКС И ШОС, - это взаимодействие нормальное, взаимоуважительное, оно о многом говорит заявил Луговой

При этом он предупреждает: Запад не откажется от своей идеи мировой гегемонии. В частности, Луговой пришел к этой мысли, изучив манифест корпорации Palantir, известной разработкой передовых систем для ЦРУ, Пентагона. В документе предлагается изменить мировой порядок, утверждается, что системы искусственного интеллекта приходят на смену и мягкой силе, и ядерному сдерживанию.

"Бремя белого человека" опять англосаксами будет поднято в качестве знамени. Но мы должны быть готовы к тому, чтобы, конечно, уже всем миром противостоять призвал Луговой

Ранее он заявил, что Вашингтон подарил Ирану новую национальную идею.