Эдгард Запашный рассказал, в честь каких знаменитостей он называл тигров Запашный перечислил знаменитостей, в честь которых называл тигров

Москва13 авг Вести.На протяжении многих лет братья Эдгард и Аскольд Запашные называли своих тигров в честь знаменитостей. Об этом гендиректор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный рассказал ИС "Вести".

Он привел в пример певиц Жанну Фриске и Бритни Спирс, в честь которых называли животных.

Мы с братом уже давно, на протяжении многих лет, а в следующем году будет юбилей 30 лет, как мы в профессии работы с хищниками. И с самого начала я предложил брату пойти по пути называть наших животных в честь знаменитых и уважаемых нами певцов и певиц. … Здесь есть примеры, как наших отечественных звезд, например, уже ныне ушедшая Жанна Фриске. … А родную сестру нашей тигрицы мы назвали Бритни. Хоть мы с Бритни Спирс и не были знакомы лично рассказал Запашный

Ранее Эдгар Запашный отметил свое 50-летие. С праздником его поздравил союз Деятелей Циркового Искусства.