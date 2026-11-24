Общественник Иванов посоветовал россиянам молиться для помощи при похудении Общественник Иванов: молитва может помочь в похудении

Москва24 ноя Вести.Молитва перед похудением может помочь сохранить дисциплину и обрести терпение и силу воли. Об этом заявил глава движения "Россия православная" Михаил Иванов.

По его словам, которые приводит издание "Абзац", духовную поддержку важно сочетать с реальными физическими усилиями.

Православный человек может и должен молиться, когда берется за любое доброе дело, в том числе и когда решает привести себя в форму, заняться спортом, разумно скорректировать питание сказал Иванов

При этом общественник подчеркнул, что забота о внешности не должна превращаться в самоцель. Верующим также следует избегать чрезмерных физических нагрузок и строгих ограничений в питании. Перед началом похудения также советуется проконсультироваться с врачом и получить благословение духовника.

21 ноября врач-кардиолог Александр Мясников заявил, что использовать препараты для снижения веса нужно только по показаниям. Доктор уточнил, что показания к приему препаратов есть, если индекс массы тела пациента выше 30, а также имеются определенные заболевания, среди которых проблемы с сердцем и гипертония.