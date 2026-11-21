Москва21 ноя Вести.Использовать препараты для снижения веса нужно только по показаниям. Такое мнение высказал врач-кардиолог Александр Мясников в интервью ИС "Вести".

По словам доктора, если индекс массы тела пациента выше 30, а также имеются определенные заболевания, среди которых проблемы с сердцем и гипертония, то показания к приему препаратов есть.

Только помните, что это не только для снижения веса. Если вы хотите принимать эти уколы только чтобы снизить вес, это хорошо, но это, так сказать, недостойно этого препарата, потому что все-таки мы даем эти уколы для того, чтобы снизить опасность для печени, почек, сердца и так далее… И есть еще одна особенность. Да, пока вы делаете [уколы препарата], все это будет у вас уходить. Как только вы остановитесь, все вернется обратно. Поэтому вот взяли себе год, и вы должны приучить себя к диете, приучить себя к физическим нагрузкам сказал Мясников

Он предупредил, что при похудении уходит не только жир, но и мышечная масса, и если не менять образ жизни, то вес вернется после отмены препарата. По этой причине при приеме подобных лекарств необходимо привыкать к физическим нагрузкам и правильному питанию.

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