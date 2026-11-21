Москва21 ноя Вести.Цельнозерновые продукты должны быть в рационе для поддержания здоровья, в том числе они помогают в снижении веса. Такое мнение высказал врач-кардиолог Александр Мясников в интервью ИС "Вести".

Продукты из цельных зерен также помогают бороться с воспалениями, отметил он.

Вот эти продукты из цельных зерен, содержащие достаточное количество бета-глюкана, во-первых, снижают вес – ты кушаешь и снижаешь вес. Второе — уменьшается объем талии, то есть один из критериев метаболического синдрома. Третье — снижается плохой холестерин. Далее снижается интерлейкин-6, то есть снижаются маркеры воспаления, которые ведут к диабету, онкологии, болезням сосудов. Смысл понятен: это здоровье сказал Мясников

Ранее он призвал использовать препараты для снижения веса только по показанием, таким как, например, повышенный индекс массы цела или наличие проблем с сердцем и гипертонии.