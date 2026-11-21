Москва21 ноя Вести.Употребление цельнозерновых каш на завтрак должно находиться в основе пирамиды правильного питания. Это входит во все рекомендации врачей по всему миру, рассказал в интервью ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

По его словам, при приготовлении каш необходимо использовать цельные зерна. Особенно полезны мультизлаковые каши, добавил Мясников.

Я вообще за кашу. Меня перевербовали с яиц на каши. Всю свою сознательную жизнь я ел яйца на завтрак, яичницы и так далее в разных сочетаниях. Где-то года три назад я перешел на каши. Я стал получать удовольствие. Во-первых, не надо жевать. Второе, это вкусно. Третье, это сытно. Ты съел и ты можешь до вечера жить нормально. Следующее, если брать правильные каши, правильные зерна, особенно мультизлаковые, это вкусно и полезно. Я думаю, что эта основа здорового питания должна быть в основе пирамиды. В основе должны быть цельные зерна рассказал он

Также Мясников указал, что цельнозерновые продукты должны быть в рационе питания человека для поддержания здоровья, в том числе они помогают в снижении веса.