Доктор Мясников рассказал о правильных советах по питанию из Библии Доктор Мясников: правильные рационы питания были описаны еще в Библии

Москва24 окт Вести.Продукты, часто упоминаемые в Библии, представляют собой классическую средиземноморскую диету. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что в Библии часто упоминаются такие продукты, как инжир, гранат, виноград, рыба, ягненок, молоко и мед, а также овощи, фрукты и зерновые.

Вино сопровождает человека всю его историю. И в Библии вы [его] находите. А начав с вина, я посмотрел, а что там еще упоминается так часто? И очень интересно. Виноград, инжир, гранат. То есть вот эти библейские продукты: мед, ягненок, молоко, рыба. То есть, если мы посмотрим, то это классическая средиземноморская диета: овощи, фрукты, зерновые, бобовые, рыба, оливковое масло. Кстати, про оливковое масло там тоже есть. Если мы хотим быть здоровыми, давайте оглянемся на наших предков и посмотрим заявил Мясников

Он добавил, что правильные рекомендации по питанию есть не только в Библии, но и в Коране.

Причем это же не только в Библии. Возьмем Коран, там тоже написано, что "потребляй все в меру" и так далее определенные ограничения. Вот они так ели всегда. Не было никакого объедания подчеркнул доктор

Ранее Мясников дал советы по профилактике заболеваний гриппом. Он отметил, что прививки не обеспечивают стопроцентной защиты от болезни.