Химик Панов: быстрое похудение на препаратах может повлиять на мышечную массу

Химик рассказал, чем опасно быстрое похудение на препаратах Химик Панов: быстрое похудение на препаратах может повлиять на мышечную массу

Москва20 ноя Вести.Препараты, способствующие быстрому похудению, могут изменить не только аппетит, но и состав тела. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов в беседе с RT.

Специалист заметил, что результат применения препаратов следует оценивать не только по числу потерянных килограммов. Важно обращать внимание на изменения состава тела: при ощутимом снижении веса организм может потерять часть мышечной массы.

Современные препараты для снижения веса воздействуют не только на аппетит, но и на физиологические механизмы, регулирующие обмен веществ сказал он

В качестве одного из наиболее известных препаратов этой категории Панов назвал семаглутид.

Он относится к агонистам рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 – гормона, который вырабатывается в кишечнике в ответ на прием пищи и участвует в регуляции аппетита и углеводного обмена объяснил он

По его словам, семаглутид при воздействии на соответствующие рецепторы усиливает чувство насыщения, снижает потребление пищи и влияет на механизмы поддержания уровня глюкозы в крови.

Препарат замедляет опорожнение желудка, что может сопровождаться нежелательными реакциями со стороны ЖКТ, включая тошноту, рвоту и диарею предупредил специалист

Панов указал, что уменьшение массы тела является более сложным процессом, нежели простое снижение жировых запасов. При явном недостатке энергии организм расходует собственные ресурсы, из-за чего и может уменьшаться безжировая масса.

Они обладают системным фармакологическим действием и продолжительным периодом выведения. Период полувыведения составляет приблизительно одну неделю, а после последнего введения препарат может сохраняться в организме еще несколько недель рассказал химик

Применение препарата должно происходить по медицинским показаниям, с индивидуальным подбором дозировки и под врачебным контролем, рекомендовал Панов. При медикаментозном снижении веса он посоветовал уделять внимание сохранению мышечной массы и физической функции: необходимо придерживаться полноценного питания, потреблять достаточное количество белка и не забывать о регулярной физической активности.

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