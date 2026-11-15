Москва15 ноя Вести.Бесконтрольное применение "Оземпика" без назначения врача может довести человека до неадекватного состояния. На это указала профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии Волгоградского медицинского университета доктор медицинских наук Наталия Рогова.

"Оземпик" снижает сахар в крови при диабете 2 типа. Попутно уменьшает аппетит, поэтому его часто используют "для похудения".

Эксперт пояснила, что препарат при бесконтрольном использовании приводит к выраженному ухудшению липидных мембран нейронов мозга.

Препарат "обманывает" организм, из-за чего человек ест мало, а организм воспринимает, что с питанием все нормально. Любой "обман" при самостоятельном лечении никогда не ведет к хорошему результату. В результате можно, кроме снижения веса, получить когнитивные расстройства, ухудшение нейропатии. То есть можно добиться желанной красивой фигуры, но стать неадекватным человеком цитирует ее ТАСС

Доктор отметила, что препараты на основе семаглутида (действующее вещество "Оземпика" – прим. ред.) используются исключительно при лечении сахарного диабета, а также для снижения избыточной массы тела, которая возникла на фоне болезни.

Однако использовать лекарство для похудения на фоне бытового переедания ни в коем случае нельзя. Вместо этого следует заняться спортом и наладить сбалансированное питание, считает эксперт.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Этот день был учрежден в 1991 году.