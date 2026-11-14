В России разрабатывают инсулин в таблетках Российские специалисты разрабатывают инсулин в таблетках

Москва14 ноя Вести.Российские специалисты разрабатывают пролонгированные и таблетированные инсулины. Об этом заявила директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Наталья Мокрышева.

По ее словам, современные технологии в сфере медицины позволяют значительно облегчить жизнь пациента с сахарным диабетом.

У нас есть уже пролонгированные инсулины, которые можно скоро будет вводить один раз в неделю, и инсулины таблетированные, над которыми мы тоже работаем сказала Мокрышева РИА Новости

Директор НМИЦ подчеркнула, что инновационные методы лечения и медикаменты позволяют взять заболевание под контроль и снизить его влияние на пациента.

26 октября проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Денис Бабков заявил, что российские ученые разработали новый препарат в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения и приступили к его клиническим испытаниям.

Сахарный диабет — хроническое метаболическое заболевание, характеризующееся гипергликемией (когда уровень глюкозы в крови превышает нормальные значения) вследствие нарушения секреции инсулина, его действия или обоих факторов одновременно. Является одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний в мире.