Около 90% россиян с диабетом имеют второй тип заболевания

Эндокринолог Мокрышева: у большинства россиян сахарный диабет второго типа Около 90% россиян с диабетом имеют второй тип заболевания

Москва13 ноя Вести.В России зарегистрировано порядка 6 миллионов человек с сахарным диабетом, у большинства – второй тип заболевания, сообщила РИА Новости директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

На данный момент зарегистрировано почти 6 миллионов россиян с этим диагнозом. Среди них 90% составляют пациенты с сахарным диабетом второго типа, он самый распространенный, ну и 10% – это первый тип сахарного диабета сказала специалист

В мире, по словам Мокрышевой, сахарный диабет выявлен у 600-800 миллионов человек.

14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.