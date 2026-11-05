Эндокринолог рассказала, чем опасен диабет второго типа у детей Эндокринолог: сахарный диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей

Москва5 ноя Вести.За 15 лет средний возраст выявления диабета второго типа увеличился примерно на 2 года, однако это заболевание стали чаще диагностировать у детей. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук доцент кафедры эндокринологии и диабетологии Института непрерывного образования и профессионального развития (ИНОПР) Пироговского университета Галина Страхова.

Растет число случаев у лиц младше 18 лет. Таким образом, диабет "молодеет" не столько в статистике среднего возраста, сколько в появлении все более молодых пациентов отметила Страхова

Она добавила, средний возраст обнаружения сахарного диабета увеличивается: с 59,4 года в 2010 году до 61,7 года в 2025 году. По мнению эксперта, это связано с внедрением диспансеризации, которая позволила повысить выявляемость заболеваний среди пожилых людей.

Однако рост числа случаев диабета у детей и подростков вызывает обеспокоенность. Страхова считает, что чем раньше начинается болезнь, тем дольше она длится и тем выше риск тяжелых осложнений.