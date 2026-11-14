Москва14 ноя Вести.Современные технологии позволяют взять диабет под контроль. В частности, есть автоматизированные помпы, которые отслеживают глюкозу в организме и в зависимости от показателя осуществляют подачу инсулина. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Российской диабетической ассоциации (РДА), главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Московской области, диабетолог Гагик Галстян.

Это помпы, которые в том числе имеют возможность автоматической подачи инсулина, там заложена программа, математическая модель которой, взаимодействуя с мониторингом глюкозы, решает сколько сделать, как менять уровень подачи инсулина. А также есть лекарственные препараты, которые снижают риск инфарктов, инсультов рассказал он

В честь Дня борьбы с сахарным диабетом в Москве состоялась конференция Российской диабетической ассоциации. Главным событием встречи стало вручение медалей имени Александра Майорова. Эту награду - медаль "50 мужественных лет с сахарным диабетом" - получают люди, которые живут с заболеванием первого типа полвека и дольше.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева рассказала, что в России зарегистрировано порядка 6 миллионов человек с сахарным диабетом, у большинства – второй тип заболевания.