© Стимулирование клеток головного мозга электрическими импульсами помогает в лечении диабета, однако такой метод подойдёт не всем., Globallookpress

Россиянам рассказали о существовании почти 20 типов сахарного диабета Врач Мокрышева: в мире выявлено почти 20 типов сахарного диабета

Москва15 ноя Вести.Почти 20 типов сахарного диабета выявлено в мире, и специалисты продолжают изучать генетические нарушения, которые могут сопровождаться развитием этого заболевания, сообщила РИА Новости директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Неделя борьбы с сахарным диабетом проходит с 9 по 15 ноября. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом и Дню эндокринолога, которые отмечаются 14 ноября.

Их почти 20 уже - типов сахарного диабета. Существуют, например, моногенные формы диабета, когда одна мутация в каком-то конкретном гене предрасполагает к неминуемому развитию сахарного диабета, но он может характеризоваться либо тем, что этот пациент нуждается в терапии инсулином, а другая моногенная форма, например, приводит к тому, что здесь достаточно каких-то таблетированных средств сказала Мокрышева

По ее словам, дифференциальная диагностика заболевания стала частью повседневной работы специалистов эндокринологического центра. При выявлении диабета на ранней стадии пациентам при необходимости проводят генетическое тестирование.

Мокрышева уточнила, что врачи также определяют уровень антител и проверяют наличие признаков, которые могут указывать на ранее не описанные разновидности заболевания.

Эндокринолог добавила, что специалисты продолжают выявлять новые типы диабета и связанные с ними генетические нарушения. Подобные открытия, по ее словам, происходят и в других направлениях эндокринологии.

Ранее президент Российской диабетической ассоциации (РДА), главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Московской области, диабетолог Гагик Галстян рассказал, какие технологии позволяют взять диабет под контроль.