Курильщики и диабетики находятся в группе риска при приеме "Оземпика"

Эксперт назвала группы максимального риска потери зрения при приеме "Оземпика" Курильщики и диабетики находятся в группе риска при приеме "Оземпика"

Москва14 ноя Вести.В группы максимального риска потери зрения при приеме "Оземпика" входят пациенты с НПИОН, диабетом 2-го типа и артериальной гипертензией, сообщила ТАСС сотрудник Мединститута Новгородского госуниверситета, эндокринолог Наталья Краснопеева-Кабачкова.

В группу максимального риска входят пациенты, у которых ранее уже случался эпизод НПИОН на одном глазу, с декомпенсированным диабетом 2-го типа и артериальной гипертензией сказала врач

Кроме того, сюда входят пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна, повышенным уровнем холестерина и хронической болезнью почек, курильщики.

Ранее доктор Мясников назвал последствия применения "уколов для похудения". Семаглутид примерно 20 лет используется как средство для лечения диабета, однако около двух лет назад он стал использоваться как лекарство для снижения веса под такими брендами как "Оземпик".