Офтальмолог: при осмотре глазного дна можно заподозрить диабет Врач Миргородская: при осмотре глазного дна можно заподозрить диабет

Москва11 окт Вести.Глазное дно — один из немногих участков организма, где врач может увидеть сосуды и оценить состояние нервной ткани без хирургического вмешательства. При осмотре офтальмолог изучает сетчатку, сосуды и диск зрительного нерва, рассказала в беседе с RT врач-офтальмолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

По ее словам, обнаруженные изменения иногда становятся первым поводом проверить не только зрение, но и общее состояние здоровья.

При сахарном диабете повышенный уровень глюкозы в крови постепенно повреждает мелкие сосуды сетчатки. На поздних стадиях появляются новые патологические сосуды, которые легко кровоточат добавила она

При этом зрение долго может оставаться нормальным, поэтому диабетическую ретинопатию иногда обнаруживают раньше, чем пациент замечает симптомы, объяснила специалист.

По ее словам, если диабет ранее не был диагностирован, офтальмолог может посоветовать проверить глюкозу крови и гликированный гемоглобин.

При артериальной гипертензии изменяется калибр сосудов сетчатки: артерии сужаются, становятся более извитыми, а вены наоборот расширенными, меняется их взаимодействие друг с другом. При выраженном повышении давления могут появиться кровоизлияния, отек сетчатки и так называемые ватообразные очаги, которые свидетельствуют об ишемии — недостаточном кровоснабжении участков сетчатки перечислила офтальмолог

Специалист отметила, что отек диска зрительного нерва на фоне очень высокого давления является тревожным признаком и требует срочной медицинской оценки и вмешательства.

Рассеянный склероз офтальмолог чаще подозревает не по сосудам, а по состоянию зрительного нерва. Одним из первых проявлений заболевания может стать оптический неврит: зрение на один глаз ухудшается, цвета кажутся менее яркими, а при движении глазом возникает боль. При обычном осмотре диск зрительного нерва иногда выглядит нормально, поскольку воспаление располагается позади глазного яблока добавила врач

По ее словам, дополнительную информацию дает оптическая когерентная томография, которая позволяет оценить толщину слоя нервных волокон.

Однако подтвердить рассеянный склероз только по обследованию глаз нельзя — обычно необходимы осмотр невролога и МРТ с контрастированием, пояснила специалист.

Опухоль головного мозга также нельзя увидеть на сетчатке. Но объемное образование иногда повышает внутричерепное давление, из-за чего развивается застойный отек дисков зрительных нервов. Он может сочетаться с головной болью, тошнотой, кратковременным затуманиванием зрения, двоением и выпадением участков поля зрения рассказала эксперт

Врач посоветовала срочно обратиться за помощью при внезапном ухудшении или потере зрения, двоении, сильной и необычной головной боли, слабости или онемении конечностей, нарушении речи и координации.

Плановый осмотр офтальмолога также очень важен: некоторые сосудистые изменения сетчатки долго не вызывают заметных жалоб, заключила Миргородская.

Ранее врач-офтальмолог Елена Баркевич назвала печень, молоко, хурму, жирную рыбу, яйца и другие продукты полезными для зрения.