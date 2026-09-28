Названы продукты, которые очень важны для зрения Врач Баркевич: зрение можно восстановить с помощью витамина А при дефиците

Москва28 сен Вести.Врач-офтальмолог Елена Баркевич назвала печень, молоко, хурму, жирную рыбу, яйца и другие продукты полезными для зрения. Слова специалиста передает издание NEWS.ru.

Для профилактики проблем со зрением достаточно сбалансированного рациона: печень, яйца, цельное молоко, хурма, листовая зелень каждый день, жирная рыба — пару раз в неделю сказала Баркевич

По ее словам, для зрения важен витамин А, который есть в молоке, чернике. Офтальмолог сообщила, что нехватка данного витамина сначала приводит к "куриной слепоте", а затем – к серьезным поражениям глаз, в том числе к необратимым изменениям. Баркевич объяснила, что если дефицит будет вовремя выявлен, то зрение можно полностью восстановить при помощи витамина А.

Офтальмолог рассказала, что для глаз важны и другие вещества - лютеин и зеаксантин, которые получить из листовой зелени, шпината, капусты и яичного желтка. По его словам, лютеин и зеаксантин защищают сетчатку, могут замедлить развитие возрастной макулодистрофии. Вместе с тем эксперт уточнила, что принимать эти вещества в таблетках стоит только по назначению врача, а здоровым людям и людям на ранней стадии заболевания они не нужны.

Ранее врач-офтальмолог Ада Егорова перечислила самые полезные для зрения продукты.