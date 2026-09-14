Москва14 сен Вести.Защитить ребенка школьного возраста от близорукости поможет не гимнастика для глаз, а прогулка на свежем воздухе. Об этом заявила врач-офтальмолог офтальмологического центра "Зрение" Ада Егорова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, близорукость у детей растет вместе с глазным яблоком, и яркий свет помогает тормозить этот процесс, так как усиливает выброс дофамина.

Все решает яркость, и разница тут больше, чем кажется. В классе по нормативу свет около 300 люкс, дома под лампой примерно столько же. [На улице] в разы [больше], и именно это ловит сетчатка. Ребенок может гулять и смотреть в телефон, эффект все равно будет уточнила эксперт

Егорова добавила, что гимнастика для глаз также является популярным способом профилактики близорукости, однако на самом деле она решает другую задачу — снимает усталость, но не меняет длину глаза.

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