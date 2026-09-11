Нутрициолог рассказал, как собрать ланч-бокс ребенку в школу и какие продукты точно не подойдут для перекуса

После первых уроков школьники могут жаловаться на усталость, голод и невозможность сосредоточиться. Часто причина кроется не только в нагрузке, но и в том, что ребенок ест на переменах. Вместе с интегративным нутрициологом Викторией Костровой разбираемся, каким должен быть школьный перекус, какие продукты лучше не класть в ланч-бокс и как собрать полезное меню на всю учебную неделю.

Почему школьный перекус важен для успеваемости

По словам нутрициолога Виктории Костровой, питание напрямую влияет на внимание, память, способность концентрироваться и справляться с учебным стрессом. Центральная нервная система ребенка ежедневно работает в условиях высокой нагрузки, поэтому ей необходимо качественное “топливо”. Правильный перекус помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови без резких скачков и спадов энергии.

Ланч-бокс в школу Фото: Unsplash

Основу школьного ланч-бокса должны составлять:

качественные белки;

полезные жиры;

растительная клетчатка;

медленные углеводы.

Белковые продукты — запеченная птица, яйца, твердый сыр — содержат аминокислоты, необходимые для выработки дофамина и серотонина, которые участвуют в процессах мотивации и концентрации внимания [1]. Полезные жиры из грецких орехов, тыквенных семечек, яичных желтков и сливочного масла помогают поддерживать работу нервной системы. А цельнозерновые продукты и овощи обеспечивают постепенное высвобождение энергии до полноценного обеда. Виктория Кострова Интегративный нутрициолог

Какие продукты не стоит давать ребенку в школу

Иногда родители кладут в рюкзак сладкие батончики, печенье, круассаны, глазированные сырки или пакетированные соки. Однако такие продукты могут давать лишь кратковременный прилив энергии.

После употребления большого количества сахара уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем быстро снижается. В результате ребенок может сначала стать чрезмерно активным и рассеянным, а спустя некоторое время вялым, раздражительным и снова голодным [2]. Виктория Кострова Интегративный нутрициолог

Сендвич в ланч-боксе Фото: Unsplash

Поэтому специалист рекомендует по возможности избегать:

сладких газированных напитков;

пакетированных соков;

промышленных десертов;

сладкой выпечки;

продуктов из белой муки высшего сорта.

Как безопасно хранить еду для школы

При сборе школьного перекуса важно учитывать не только пользу продуктов, но и условия хранения.

В теплом рюкзаке быстро размножаются бактерии [3], поэтому без сумки-холодильника или охлаждающего элемента не рекомендуется давать ребенку:

многокомпонентные салаты;

вареную колбасу;

сосиски;

мягкие творожные продукты;

йогурты без термообработки.

Гораздо лучше переносят хранение в течение нескольких часов:

твердые сыры;

запеченное мясо;

сырые орехи;

цельнозерновые крекеры;

морковь;

болгарский перец;

томаты черри;

плотные огурцы.

Как собрать ланч-бокс за несколько минут

Чтобы утренние сборы не превращались в марафон, эксперт советует использовать систему вечерних заготовок.

Овощи Фото: Unsplash

С вечера можно:

помыть и нарезать овощи;

запечь индейку, курицу или говядину;

разложить продукты по контейнерам.

Тогда утром останется лишь соединить несколько готовых компонентов:

Белковый продукт. Порция овощей. Горсть орехов или семечек. Источник медленных углеводов.

На такую сборку уйдет всего несколько минут.

Что делать, если ребенок не любит овощи

Нелюбовь к овощам часто связана не со вкусом, а с текстурой продукта.

Нутрициолог рекомендует использовать "пищевой камуфляж":

добавлять измельченные кабачки или брокколи в котлеты;

смешивать овощное пюре с фаршем;

готовить овощные маффины;

делать творожные запеканки и сырники без добавления сахара.

Для естественной сладости можно использовать банан, ягоды или фрукты.

Меню для школьного ланч-бокса на неделю

Понедельник

Ролл из цельнозерновой тортильи с запеченной индейкой

Ролл из цельнозерновой тортильи с запеченной индейкой, творожным сыром и салатом айсберг.

Дополнить можно:

помидорами черри;

горстью миндаля.

Вторник

Яично-овощные маффины из омлета с сыром и брокколи

Яично-овощные маффины из омлета с сыром и брокколи.

К ним подойдут:

палочки свежего огурца;

половина зеленого яблока.

Среда

Перекус в школу

Перекус-конструктор:

слайсы твердого сыра;

бездрожжевые хлебцы;

болгарский перец;

смесь грецких орехов и тыквенных семечек.

Четверг

Перекус в школу

Домашние фрикадельки с добавлением кабачка.

В качестве гарнира:

морковь соломкой;

перепелиные яйца вкрутую.

Пятница

Творожная запеканка без сахара с голубикой

Творожная запеканка без сахара.

Дополнить ее можно:

голубикой;

клубникой;

другими плотными ягодами по сезону.

Важно не забывать про воду

Еще одна важная часть школьного питания — питьевой режим.

Сладкие напитки и пакетированные соки не заменяют обычную воду. Даже небольшое обезвоживание может негативно сказаться на концентрации внимания, работоспособности и самочувствии ребенка [4].

Многоразовая бутылка с водой Фото: Unsplash

В рюкзаке школьника всегда должна быть многоразовая бутылка с чистой питьевой водой. Важно научиться ориентироваться на чувство жажды и формировать привычку регулярно пить воду в течение дня. Виктория Кострова Интегративный нутрициолог

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