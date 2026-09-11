После первых уроков школьники могут жаловаться на усталость, голод и невозможность сосредоточиться. Часто причина кроется не только в нагрузке, но и в том, что ребенок ест на переменах. Вместе с интегративным нутрициологом Викторией Костровой разбираемся, каким должен быть школьный перекус, какие продукты лучше не класть в ланч-бокс и как собрать полезное меню на всю учебную неделю.

Почему школьный перекус важен для успеваемости

По словам нутрициолога Виктории Костровой, питание напрямую влияет на внимание, память, способность концентрироваться и справляться с учебным стрессом. Центральная нервная система ребенка ежедневно работает в условиях высокой нагрузки, поэтому ей необходимо качественное “топливо”. Правильный перекус помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови без резких скачков и спадов энергии.

Ланч-бокс в школу Фото: Unsplash

Основу школьного ланч-бокса должны составлять:

  • качественные белки;
  • полезные жиры;
  • растительная клетчатка;
  • медленные углеводы.

Белковые продукты — запеченная птица, яйца, твердый сыр — содержат аминокислоты, необходимые для выработки дофамина и серотонина, которые участвуют в процессах мотивации и концентрации внимания [1]. Полезные жиры из грецких орехов, тыквенных семечек, яичных желтков и сливочного масла помогают поддерживать работу нервной системы. А цельнозерновые продукты и овощи обеспечивают постепенное высвобождение энергии до полноценного обеда.

Виктория КостроваИнтегративный нутрициолог

Какие продукты не стоит давать ребенку в школу

Иногда родители кладут в рюкзак сладкие батончики, печенье, круассаны, глазированные сырки или пакетированные соки. Однако такие продукты могут давать лишь кратковременный прилив энергии.

После употребления большого количества сахара уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем быстро снижается. В результате ребенок может сначала стать чрезмерно активным и рассеянным, а спустя некоторое время вялым, раздражительным и снова голодным [2].

Виктория КостроваИнтегративный нутрициолог
Сендвич в ланч-боксе Фото: Unsplash

Поэтому специалист рекомендует по возможности избегать:

  • сладких газированных напитков;
  • пакетированных соков;
  • промышленных десертов;
  • сладкой выпечки;
  • продуктов из белой муки высшего сорта.

Как безопасно хранить еду для школы

При сборе школьного перекуса важно учитывать не только пользу продуктов, но и условия хранения.

В теплом рюкзаке быстро размножаются бактерии [3], поэтому без сумки-холодильника или охлаждающего элемента не рекомендуется давать ребенку:

  • многокомпонентные салаты;
  • вареную колбасу;
  • сосиски;
  • мягкие творожные продукты;
  • йогурты без термообработки.

Гораздо лучше переносят хранение в течение нескольких часов:

  • твердые сыры;
  • запеченное мясо;
  • сырые орехи;
  • цельнозерновые крекеры;
  • морковь;
  • болгарский перец;
  • томаты черри;
  • плотные огурцы.

Как собрать ланч-бокс за несколько минут

Чтобы утренние сборы не превращались в марафон, эксперт советует использовать систему вечерних заготовок.

Овощи Фото: Unsplash

С вечера можно:

  • помыть и нарезать овощи;
  • запечь индейку, курицу или говядину;
  • разложить продукты по контейнерам.

Тогда утром останется лишь соединить несколько готовых компонентов:

  1. Белковый продукт.
  2. Порция овощей.
  3. Горсть орехов или семечек.
  4. Источник медленных углеводов.

На такую сборку уйдет всего несколько минут.

Что делать, если ребенок не любит овощи

Нелюбовь к овощам часто связана не со вкусом, а с текстурой продукта.

Нутрициолог рекомендует использовать "пищевой камуфляж":

  • добавлять измельченные кабачки или брокколи в котлеты;
  • смешивать овощное пюре с фаршем;
  • готовить овощные маффины;
  • делать творожные запеканки и сырники без добавления сахара.

Для естественной сладости можно использовать банан, ягоды или фрукты.

Меню для школьного ланч-бокса на неделю

Понедельник

Ролл из цельнозерновой тортильи с запеченной индейкой

Ролл из цельнозерновой тортильи с запеченной индейкой, творожным сыром и салатом айсберг.

Дополнить можно:

  • помидорами черри;
  • горстью миндаля.

Вторник

Яично-овощные маффины из омлета с сыром и брокколи

Яично-овощные маффины из омлета с сыром и брокколи.

К ним подойдут:

  • палочки свежего огурца;
  • половина зеленого яблока.

Среда

Перекус в школу

Перекус-конструктор:

  • слайсы твердого сыра;
  • бездрожжевые хлебцы;
  • болгарский перец;
  • смесь грецких орехов и тыквенных семечек.

Четверг

Перекус в школу

Домашние фрикадельки с добавлением кабачка.

В качестве гарнира:

  • морковь соломкой;
  • перепелиные яйца вкрутую.

Пятница

Творожная запеканка без сахара с голубикой

Творожная запеканка без сахара.

Дополнить ее можно:

  • голубикой;
  • клубникой;
  • другими плотными ягодами по сезону.

Важно не забывать про воду

Еще одна важная часть школьного питания — питьевой режим.

Сладкие напитки и пакетированные соки не заменяют обычную воду. Даже небольшое обезвоживание может негативно сказаться на концентрации внимания, работоспособности и самочувствии ребенка [4].

Многоразовая бутылка с водой Фото: Unsplash

В рюкзаке школьника всегда должна быть многоразовая бутылка с чистой питьевой водой. Важно научиться ориентироваться на чувство жажды и формировать привычку регулярно пить воду в течение дня.

Виктория КостроваИнтегративный нутрициолог

Источники:

  1. Gómez-Pinilla, F. (2008). Brain foods: the effects of nutrients on brain function. Nature Reviews Neuroscience, 9(7), 568-578. https://doi.org/10.1038/nrn2421
  2. Benton, D., & Jarvis, M. (2007). The role of breakfast and a mid-morning snack on the ability of children to concentrate at school. Physiology & Behavior, 90(2-3), 382-385. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2006.09.029
  3. Официальное руководство USDA (Министерство сельского хозяйства США) по пищевой безопасности: "Danger Zone" (40 °F - 140 °F / 4 °C - 60 °C). https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/danger-zone-40f-140f
  4. Adan, A. (2012). Cognitive performance and dehydration. Journal of the American College of Nutrition, 31(2), 71-78. https://doi.org/10.1080/07315724.2012.10720011