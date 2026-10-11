Москва11 окт Вести.Экраны гаджетов, кондиционеры и отопительные приборы в офисе могут провоцировать развитие синдрома сухого глаза. О причинах этого состояния в интервью NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Динара Мугудинова.

Сухость также могут вызывать кондиционеры и обогреватели, которые снижают влажность воздуха, объяснила офтальмолог. Контактные линзы способны усиливать раздражение, особенно если нарушать режим их ношения или не снимать на ночь, добавила она.

Еще одной причиной становятся возрастные и гормональные изменения, а также прием некоторых лекарств, в том числе антигистаминных препаратов, антидепрессантов, оральных контрацептивов и отдельных средств для снижения давления, сказала Мугудинова.

Неправильное использование косметики, недосып и стресс тоже способны усугублять симптомы. Например, нанесение подводки и туши на линию роста ресниц может закупоривать мейбомиевы железы, которые участвуют в формировании слезной пленки, подчеркнула эксперт.

Синдром сухого глаза также может сопровождать аутоиммунные заболевания, включая синдром Шегрена и ревматоидный артрит. При постоянной сухости глаз, ухудшении состояния, сухости во рту или болях в суставах следует обратиться к врачу. Без лечения заболевание может привести к воспалению и повреждению роговицы, напомнила врач.

Ранее офтальмолог Дмитрий Сагоненко поделился, что сочетание сухого воздуха в помещении и длительной работы за монитором может привести к развитию компьютерного зрительного синдрома.