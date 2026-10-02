Москва2 окт Вести.Внешний оттенок глаз может меняться, однако заметное изменение цвета у взрослого человека не следует автоматически связывать с возрастом. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова изданию RT.

По словам специалиста, цвет глаз зависит прежде всего от количества и распределения пигмента в радужной оболочке. В раннем детстве этот процесс еще формируется, а во взрослые годы у большинства людей цвет глаз остается достаточно стабильным.

Шилова напомнила, что иногда может казаться, что оттенок цвета глаз поменялся. Такое может быть из-за освещения, размера зрачка или цвета одежды. А у пожилых людей, по ее словам, по краю роговицы может появляться сероватое кольцо, обычно оно не влияет на зрение, но создает впечатление изменения цвета глаз, хотя радужка при этом остается прежней.

Настоящее изменение цвета бывает связано с воспалением, травмой, перераспределением пигмента или действием лекарств сказала она

Эксперт привела в пример ситуацию, когда некоторые капли от глаукомы постепенно делают радужку темнее.

Врач подчеркнула, что само по себе изменение оттенка не всегда говорит об опасном заболевании. Но если один глаз стал заметно отличаться от другого, на радужке появилось новое пятно или уже имеющееся увеличивается, следует в ближайшее время обратиться к офтальмологу. При боли, покраснении, светобоязни или ухудшении зрения пройти осмотр необходимо в тот же день.

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