FDA предупредило о риске ослепнуть при приеме препаратов GLP-1

В США выявили возможную связь препаратов от диабета и ожирения с потерей зрения FDA предупредило о риске ослепнуть при приеме препаратов GLP-1

Москва10 ноя Вести.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало дополнить инструкции к препаратам для лечения диабета и ожирения на основе GLP-1 предупреждением о возможном риске развития редкого заболевания глаз, сообщает платформа Pink sheet.

Речь идет о неартериальной передней ишемической оптической нейропатии (НАИОН) - патологии, которая может привести к внезапной и необратимой потере зрения на один глаз.

Потенциальную опасность применения препаратов выявили в ходе метаанализа FDA и исследования Sentinel. В связи с полученными данными регулятор потребовал включить информацию о возможном риске в раздел инструкций, посвященный предупреждениям и мерам предосторожности.

GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1, или ГПП-1) - это естественный гормон (пептид), который вырабатывается клетками кишечника в ответ на прием пищи.

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