Россиянам объяснили, с чем может быть связано двоение в глазах Врач Егорова: причиной двоения в глазах может быть ботулизм

Москва4 ноя Вести.Двоение в глазах может быть связано с ботулизмом - тяжелым отравлением токсином, который парализует мышцы. Об этом в беседе с RT предупредила врач-офтальмолог офтальмологического центра "Зрение" Ада Егорова.

По словам эксперта, одним из главных источников ботулизма являются грибы домашнего консервирования. Она отметила, что его вызывает токсин бактерии Clostridium botulinum, чьи споры живут в почве и могут попасть в банку вместе с остатками земли.

Токсин блокирует передачу сигнала от нервов к мышцам, и паралич развивается сверху вниз. Раньше других страдают мышцы, которыми управляют черепные нервы, то есть мышцы глаз и век, глотки и гортани сказала Егорова

Специалист предупредила, что симптомы, как правило, появляются через 12-36 часов после еды. Егорова уточнила, что зрачки начинают расширяться и хуже реагировать на свет, а верхние веки опускаются. При этом в ряде случаев начинают косить глаза, добавила она.