Москва27 окт Вести.Россияне, страдающие сахарным диабетом, пожаловались на нехватку жизненно необходимого им препарата глюкагон, который сейчас доступен в аптеках четырех регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской и Калужской областей.

Об этом написала газета "Известия" по итогам анализа данных аптечных агрегаторов.

Представители некоммерческих организаций отметили, что еще как минимум в 33 субъектах Федерации пациенты с сахарным диабетом сталкиваются с трудностями при получении глюкагона.

Опрошенные изданием эксперты связали дефицит с провалом закупочных процедур, когда поставщики не пришли на торги, несмотря на готовность заказчиков приобрести препарат, а также с процессом перерегистрации глюкагона, что может временно ограничить его поступление на рынок.

Врач-эндокринолог Александр Фарманов пояснил, что глюкагон является своеобразной "страховкой" для пациентов: он необходим при возникновении гипогликемии (резкого падения сахара), когда человек не в силах помочь себе самостоятельно.

Ранее стало известно, что специалисты Волгоградского государственного медицинского университета начали клинические испытания нового препарата для лечения диабета второго типа.