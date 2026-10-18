Епископ Феоктист: православный - человек, на которого вера оказывает влияние Епископ Феоктист: православие - это образ жизни, а не маркировка идентичности

Москва18 окт Вести.Епископ Переславский и Угличский Феоктист в интервью ИС "Вести" отметил, что большинство москвичей называют себя православными лишь в силу культурной самоидентификации, тогда как с церковной точки зрения истинно верующим является только тот, кто регулярно участвует в церковных таинствах и живет согласно вере.

Статистические показатели свидетельствуют, что около 67% жителей Москвы идентифицируют себя как православные христиане. При этом социологические данные не отражают глубину религиозной практики и степень воцерковленности респондентов.

Я думаю, что данные статистики верны, только вопрос в том, что человек вкладывает в понятие православный, что он под этим подразумевает, когда называет себя таковым. Мы, конечно, рады, что люди так себя идентифицируют. Мне кажется, что здесь идет речь о принадлежности к русской культуре, православной, и такая некая идентичность, что я русский, значит, православный. Мол, меня крестили когда-то, Бога не отрицаю и с церковью не борюсь. Как-то все на этом заканчивается заявил священнослужитель

По его словам, церковь говорит, что православный - это тот человек, который исповедует веру, то есть человек, на жизнь которого вера оказывает влияние.

В первую очередь он участвует в церковных таинствах, регулярно исповедуется, причащается и посещает богослужения подчеркнул он

В противном случае это просто какая-то маркировка идентичности, не более того, заключил епископ.