Москва18 окт Вести.Расширение программы строительства храмов в Москве является объективной необходимостью, так как шаговая доступность способствует воцерковлению людей и развитию активной приходской жизни. Об этом ИС "Вести" заявил епископ Переславский и Угличский Феоктист.

По его мнению, Москве критически не хватает храмов. Епископ настаивает на расширении программы "200 храмов", аргументируя это объективной необходимостью для города.

В Москве очень мало храмов. Их категорически не хватает, и программа "200 храмов" должна быть расширена. Это объективная необходимость. До того как меня рукоположили в епископа, я был настоятелем в Москве в Митино. В рамках моего опыта появление новых храмов приводило к тому, что появлялись новые люди, которые по какой-то причине раньше не могли дойти до храма. Сейчас для них это стало удобным, и они через это начали воцерковляться, потому что во дворе храм стоит. Раз зашел, два зашел, смотришь - уже человек начал что-то читать, понравилось. Зашел, а там не только богослужение, там еще приходская активность, и воскресная школа, и занятия для взрослых, и для беременных. И это все тоже привлекает, и это тоже важно рассказал епископ

"200 храмов" — программа строительства православных храмов в Москве. Она реализуется фондом "Поддержки строительства храмов города Москвы" при участии правительства столицы. В план программы входит разработка проектов и строительство 200 новых церквей на территории всех округов города. Строительство планируется из такого расчета: одна церковь на 20 тысяч жителей, при нормативе для пешеходной доступности около 1 км.

Ранее епископ Феоктист отметил, что большинство москвичей называют себя православными лишь в силу культурной самоидентификации, тогда как с церковной точки зрения истинно верующим является только тот, кто регулярно участвует в церковных таинствах и живет согласно вере.