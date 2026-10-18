Москва18 окт Вести.Истинная борьба со злом, проявляющимся в мировых конфликтах, должна вестись не на поле боя, а внутри человеческого сердца через победу над собственными греховными помыслами, заявил ИС "Вести" епископ Переславский и Угличский Феоктист.

На минувшей неделе в Италии начались масштабные ядерные учения НАТО, предваряемые публикацией новой стратегии альянса по противодействию России.

Оставляя в стороне военно-политическую составляющую, епископ предложил рассмотреть происходящее через призму духовного осмысления, проанализировав глубинные причины этой ситуации.

Если мы следуем апостольским посланиям, в первую очередь посланиям апостола Павла, то мы знаем, что брань христианская, брань духовная, идет не против людей, не против каких-то сообществ, она идет против духов злобы поднебесной, то есть против исконного врага рода человеческого - против дьявола заявил епископ

По его словам, поле битвы - это сердце человека.

Поэтому только борясь со злом внутри себя мы можем уменьшить его количество в мире сказал он

Если человек не победил злобу внутри себя, то вряд ли он сможет должным образом отделять доброе от злого, а также рискует сделать определенные ошибки в интерпретации происходящего снаружи, считает священнослужитель.

В ходе этого интервью епископ Феоктист также, в частности, предложил показывать в фильмах "нормальные семьи" без конфликтов.