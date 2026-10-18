Москва18 окт Вести.Несмотря на безусловную христианскую недопустимость самоубийства и эвтаназии, необходимо проявлять милосердие и понимание к людям, которые в состоянии невыносимого страдания и духовной неготовности оказываются перед лицом смерти. Как заявил ИС "Вести" епископ Переславский и Угличский Феоктист, важно помнить, что, пока человек жив, для него всегда остается возможность покаяния и изменения.

Массовый "Марш за жизнь" против абортов и эвтаназии, который недавно прошел в Вене, свидетельствует о сохранении в западном обществе духовного потенциала и осознаниия ценности человеческой жизни, считает епископ. По его словам, важно сочетать твердую христианскую позицию по этим вопросам с глубоким состраданием к людям, находящимся в состоянии невыносимого отчаяния.

Мы всегда говорим о том, что пока человек жив, ему открыта дверь к покаянию. Пока он жив, он может измениться, покаяться и обрести Христово Царство. Поэтому, конечно, говорить о том, что целое сообщество куда-то потеряно, что с ним что-то не то происходит, нет – они же живые люди. Слава богу, что люди постепенно начинают осознавать преступность и недопустимость такого обращения с человеческой жизнью и как-то идти против государственно-идеологической машины, которая в ряде стран как будто бы заставляет людей так относиться к нерожденным детям. И, конечно, разговор об эвтаназии, он, мне кажется, должен быть не на бегу. Хорошо говорить о том, что Бог посылает человеку испытания, и надо их вынести, но мы же понимаем, что есть тот уровень боли и тот уровень отчаяния, с которым мы еще пока не сталкивались. И мы не знаем, как мы будем себя чувствовать и как себя поведем, если Бог благословит с ними столкнуться или допустит с ними столкнуться. Для каждого христианина недопустим никакой вид самоубийства, как бы он ни назывался. Но есть еще и нехристиане. Нехристиане – те люди, которые жили вне Церкви, которые не готовились соответствующим образом, вот они оказались в этой ситуации, и зачастую они, находясь в ней, еще не способны ни к Богу обратиться, ни что-то изменить в своей жизни. Они просто оказываются не готовы, поэтому их очень жаль отметил епископ

Ранее профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев заявил, что считает легализацию эвтаназии проявлением бесчеловечной идеологии, направленной на принудительное сокращение численности населения от "бесполезных" социальных групп. Он прокомментировал инцидент, произошедший на этой неделе в канадском доме престарелых, где 83-летнюю женщину подвергли эвтаназии против ее воли.