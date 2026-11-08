Москва8 ноя Вести.Запрет абортов становится общегосударственным делом по народосбережению.

Об этом ИС "Вести" заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.

Он вспомнил, что начиналось все с общественных очень "неслышных" инициатив.

Можно считать, что мы прошли огромный путь за очень небольшое сравнительно время. Потому что я помню, с чего это начиналось. А начиналось это, знаете, с каких-то общественных очень неслышных инициатив. И это было как-то все на уровне, ну, там что-то такое церковники хотят и все. Теперь это все действительно становится общегосударственным делом. Нам нужно заканчивать с уничтожением нашего народонаселения. И, слава Богу, что церковь тут очень-очень активно действует, и, главное, двигателем, конечно, является сам Патриарх. И важно, что это находит отклик у людей. Это уже огромное достижение, и не расслабляясь, не утешаясь, нужно просто дальше двигаться вперед и тем, кто этим занимается, и вообще всем нам понимать, что это наше общее дело по народосбережению. Мы катастрофически умаляемся, а нам нужно принципиально увеличивать нашу общую численность просто чисто физически