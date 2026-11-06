Москва6 нояВести.Число регионов России, где частные клиники больше не делают аборты, достигло 20, заявил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Число регионов России, где все коммерческие медучреждения отказались от абортов, достигло 20сказал иерей
Он уточнил, что в России 1 505 частных клиник отказались от абортов - это больше половины от общего числа коммерческих медучреждений в стране, где проводили такие операции.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину изменить работу поисковых систем при запросах об абортах.
Кроме того, президент поручил Минздраву заняться мужским репродуктивным здоровьем.