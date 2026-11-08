Иерей Волков о Хэллоуине: нет ничего проще, чем просто запретить Иерей Волков: нам нужны свои праздники со внутренним смыслом

Москва8 ноя Вести.С точки зрения закона, самый простой способ борьбы с Хэллоуином – запретить его праздновать. Об этом ИС "Вести" заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.

Также он отметил, что в России свои праздники с внутренним смыслом.

То есть, если говорить про законодательную вот эту повестку, то в первую очередь, конечно, ничего проще, чем просто запретить. Ну, просто взять и запретить. У нас так любят запрещать все, что угодно, так уж точно совершенно никакой проблемы нет в том, чтобы запретить этот праздник, его название, его вообще присутствие. Нам нужны свои праздники с внутренним смыслом. И уж точно вот эта вся "похабщина" нам совершенно не нужна. Смысл начинается со знака. Вот мы тоже сейчас говорили про Украину, где когда-то там все это было просто такими факельными шествиями, а превратилось все в такое расчеловечивание, вот то, что мы сейчас тоже видим. Это тоже, к этому нельзя давать никакого пути, потому что… через такие знаковые вещи прорывается что-то выразил мнение Волков

Ранее сообщалось, что Хэллоуин в центре Москвы закончился потасовками и вызовами скорой. Вечером 31 октября центр Москвы заполнили подростки в костюмах героев фильмов ужасов. Подростки собирались во дворах, переулках и у заведений, где параллельно шло несколько тематических вечеринок. Молодежь пела, делала фото и гуляла по историческому центру.