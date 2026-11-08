Москва8 ноя Вести.Противник выбирает священников в качестве мишени в зоне боевых действий с целью разрушить общий дух России. Об этом ИС "Вести" заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.

По его словам, ослабление духовной составляющей приведет к ослаблению всех других составляющих фронта.

Враг у нас не дурак и все понимает. И понимает, что, если мы будем обладать самыми мощными силами и средствами, но при этом не будем иметь общего духа, единого духа и духа, основанного на христианской вере или на иной вере, которая является традиционной для нас... ослабление вот этой составляющей, оно, конечно, приводит и к ослаблению всех других составляющих войны. Точечные удары по нашим священникам – это, конечно, вместе с этим такое, ну, беснование с другой стороны, потому что мы, ну, видим дьявольское такое обличье тех, с кем мы воюем, оно все больше и больше проявляется. Наши священники – герои, и наши священники продолжат, конечно, свое нужное, очень важное дело. Ну и вот так оказывается, что это дело становится иногда связано с риском для жизни, иногда и приводит к смерти, к кончине наших священников