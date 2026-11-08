Москва8 ноя Вести.Политическое украинство заменило на Украине любовь друг к другу. Об этом ИС "Вести" заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.

Также он отметил, что с расчеловечиванием необходимо бороться.

Видим мы там абсолютное расчеловечивание... Вот это вот свидетельство еще раз той бесовщины, с которой мы боремся, и которая свою, свой вот этот вот оскал начинает все больше и больше как бы являть собой. Это свидетельствует о том, что люди заменили Христа, заменили веру, заменили любовь друг к другу вот этим вот этим самым совершенно чудовищным ... политическим украинством. А в реальности это все, конечно, бесовщина. То, что мы сейчас видим, - это и есть настоящий фашизм, настоящее расчеловечивание, настоящая проблема духовная и не только духовная, с которой нужно бороться. Бедный, несчастный украинский народ, который вот в этом всем сейчас находится